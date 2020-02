Giovane mamma muore dopo il parto: indagati 6 medici

By Giovanna Iazzetta

PONTICELLI – Sei i medici iscritti nel registro degli indagati per la morte di Rosa Andolfi. La giovane mamma di piazza Mercato, nel centro di Napoli, deceduta a Villa Betania.

la tragedia è avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 febbraio. Le condizioni di salute della 29enne erano precipitate subito dopo la nascita del figlio, che sta bene; la donna era stata trasportata in Terapia Intensiva con problemi respiratori ed era spirata poche ore dopo. Secondo la ricostruzione la giovane mamma, che soffriva di una lieve sindrome di Tourette, aveva deciso di sottoporsi ad una anestesia totale invece di quella parziale nel timore che lo stresso dovuto al taglio cesareo provocasse tic motori e fonatori che avrebbero potuto portare a problemi respiratori. Il giorno del parto fu però sottoposta ad una anestesia locale, attraverso l’epidurale; entrò in sala parto alle 16,30, il bambino era nato 40 minuti dopo. A mezzanotte il decesso, in Rianimazione.

L’ipotesi di reato è di omicidio colposo in ambito sanitario. L’inchiesta era stata avviata in seguito alla denuncia del marito, che si è affidato all’avvocato Amedeo Di Pietro; la salma era stata sequestrata e le forze dell’ordine avevano acquisito le cartelle cliniche della donna.

