Giovane rapinato in serata: rincorre il ladro, lo picchia, recupera il telefono e lo fa arrestare

NAPOLI – Ieri sera un giovane che stava passeggiando in Corso Umberto I è stato vittima di una rapina da parte di una persona che, dopo avergli sottratto il cellulare, si è data alla fuga. Il ragazzo ha inseguito il rapinatore e l’ha raggiunto in via Santa Maria alla Scala dove, in seguito ad una colluttazione, è riuscito riprendere il proprio telefonino caduto a terra.

Il giovane, subito dopo, è tornato in Corso Umberto e ha attirato l’attenzione di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale in transito durante il servizio di controllo del territorio. Agli agenti ha raccontato l’accaduto e ha fornito una descrizione del rapinatore che, proprio in quei momenti, si aggirava nella zona. Riconosciuto dalla vittima, l’uomo è stato bloccato ed arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento.

Mbaye Ndiaye Diacco, 26enne senegalese con precedenti di polizia, è stato altresì segnalato all’Autorità Giudiziaria poiché sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati in materia di stupefacenti.

