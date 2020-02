Giugliano, 41enne ricoverato per sospetto contagio da Coronavirus

GIUGLIANO – Un caso sospetto di Coronavirusè stato trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Si tratta di un uomo di 41 anni di

Frattamaggiore che sarebbe stato a contatto con

un’altra persona messa in quarantena.

L’uomo portato a Giugliano e subito trasferito al Cotugno dove si attendono i risultati dei test. Notizia confermata dai medici del San Giuliano.

L’uomo si è presentato in ospedale con compagna e suocera, che fino ad ora non hanno presentato sintomi da Coronavirus ma potrebbero essere messe sotto osservazione in via precauzionale.

Seguono aggiornamenti.