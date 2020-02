By Giovanna Iazzetta

Giugliano, Agorà compie dieci anni: grande successo per la prima serata

GIUGLIANO – Incominciati ufficialmente i festeggiamenti per i dieci anni di AgorÀ Wine & more. Era il 20 febbraio 2010 quando il locale ha incominciato ad essere una finestra sociale su una delle piazze principali della città, 10 anni di grandi successi e soddisfazioni ma soprattutto di un punto di confronto fra varie generazioni.

La prima serata si è aperta con la buona musica di Daniele Sepe, “CapitanCapitone”, che ha fatto ballare e divertire tutti. Come raccontato ai nostri microfoni dalla titolare Natalia Riccio e il socio Giuliano Galluccio, i festeggiamenti continueranno fino a domenica, per un ricco cartellone di eventi pensati per soddisfare i gusti dell’eterogenea clientela del locale.

Questo, di seguito, il servizio sulla serata di ieri:

Compleanno AgorÀ 🎂 GIUGLIANO, AGORÀ COMPIE 10 ANNI: GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA SERATAI FESTEGGIAMENTI ▶️ http://bit.ly/AgoràCompleanno Geplaatst door Il Meridiano News op Vrijdag 21 februari 2020

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui