L’inserimento con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione

Giugliano, assunzione a tempo indeterminato per 29 LSU: la richiesta di Poziello

GIUGLIANO – Con un documento indirizzato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, ha chiesto la partecipazione per l’annualità 2020 alla procedura di assunzione incentivata a tempo indeterminato per 29 Lavoratori Socialmente Utili, di cui 25 in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali.

Nessuna delle assunzioni sarà effettuata in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell’amministrazione di Giugliano. L’inserimento in organico avverrà con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. Questo, di seguito, l’elenco degli interessati:

Abate Annunziata

Abbate Luigi

Avolio Giovanni

Barbato Giuseppina

Bellarte Michela

Compagnone Giuseppe

De Carlo Giulio

Di Gennaro Domenico

Di Gennaro Pasquale

Di Marco Angela

Donnarumma Patrizia

Fammiano Salvatore

Imperatore Anna

Ingegno Saverio

Lanzaro Luigi

Mauriello Luigi

Muscio Patrizia

Napoletano Antonio

Palma Vincenzo

Palumbo Agostino

Pennacchio Carmine

Pirozzi Domenico

Pragliola Giuseppe

Priore Giuseppina

Riccardi Raffaele

Sagliocco Domenico

Santoro Antonio

Santoro Vincenzo

Vinciguerra Rosario

