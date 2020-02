By Antonio Galluccio

Ancora un ordigno con l’intento di portare via lo sportello automatico della Popolare di bari

Giugliano, bomba in banca nella notte: ladri assaltano il bancomat

GIUGLIANO – Ancora un assalto in banca nella notte: dopo quello avvenuto le scorse settimane alla Banca Popolare di Novara, stavolta la banda – presumibilmente la stessa – ha agito in via Oasi Sacro Cuore alla Banca Popolare di Bari.

Erano circa le 00:30 della scorsa notte quando un boato ha svegliato tutti i residenti. L’ordigno è stato piazzato dai malviventi davanti allo sportello automatico della filiale. L’esplosione ha causato ingenti danni alla banca ed anche all’edificio sotto cui è posta. Pare che anche stavolta i malviventi siano andati via a mani vuote.

Sul posto le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini ed effettuando tutti i rilievi del caso.

LE FOTO

AGGIORNAMENTI A BREVE