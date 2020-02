Giugliano, colpo all’alba: furto in un noto bar del centro

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Rapina in un noto bar nel centro di Giugliano. Ignoti, all’alba si sono introdotti all’interno dell’History Cafè, in via Pozzo Nuovo, nei pressi della parrocchia San Pio X. I malviventi hanno fatto irruzione forzando la saracinesca presumibilmente servendosi di un piede di porco. E’ stata prelevato il registratore di cassa con all’interno i soldi dell’incasso. Non si conosce ancora l’entità precisa del furto. I malviventi, che hanno agito girando le telecamere interne dell’esercizio in modo da non farsi riprendere, hanno anche portato via bottiglie di liquore pregiate.

Sull’episodio indaga la Polizia di Giugliano. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

