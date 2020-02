GIUGLIANO – Dopo il centro destra, riunitosi ieri in conferenza stampa, tocca ora ai due oramai ex consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle illustrare i motivi alla base della decisione di dimettersi in massa per far cadere l’amministrazione comunale di Giugliano. Nicola Palma e Salvatore Pezzella, al tavolo con gli attivisti M5S Antonio Pennacchio e Luigi Bombace, hanno elencato i punti critici emersi in questi quasi cinque anni e delineato i possibili scenari politici che vedono una sempre più probabile alleanza con il PD per la prossima tornata elettorale cittadina.

La conferenza, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della nostra testata, ha visto una notevole partecipazione social: sono stati tanti, infatti, ad intervenire nei commenti stigmatizzando o approvando quanto detto dai due portavoce, che con Nicola Palma ha anche risposto a domande sugli ex consiglieri di maggioranza passati all’opposizione.

Sullo stato di salute del Movimento giuglianese è invece Salvatore Pezzella a rispondere, con la chiosa finale affidata nuovamente a Palma.

Ecco le interviste:

Conferenza Movimento Cinque Stelle Giugliano 🎙Giugliano, conferenza del M5S: I motivi dello stop a questa amministrazione"Pronti a correre con il PD" ▶️ http://bit.ly/M5SGiuglianoConferenza Geplaatst door Il Meridiano News op Dinsdag 11 februari 2020

