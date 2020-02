Giugliano, domenica al Palazzetto dello Sport la Coppa Italia Danza ACSI

Le iscrizioni per partecipare alla competizione per il rinomato trofeo di categoria sono ancora aperte

GIUGLIANO – Dopo Il Caserta Open 2020 tenutosi lo scorso weekend e che ha richiamato migliaia di persone con atleti che sono arrivati da tutta Europa, domenica 16 febbraio, un’altro prestigioso evento di danza si terrà al Palazzetto dello Sport di Giugliano. A ballare sul parquet dell’innovativa struttura giuglianese ci saranno gli atleti in competizione per la Coppa Italia Danza ACSI. L’evento è organizzato dal Direttore Artistico del Settore Danza del Comitato ACSI Napoli, Dino Carano. Le iscrizioni per partecipare alla competizione per il rinomato trofeo di categoria sono ancora aperte.

Gli atleti concorreranno anche per prestigiose borse di studio. Sarà una giuria d’eccezione che selezionerà gli atleti meritevoli di partecipare a prossimi eventi internazionali in partnership. La competizione si svolgerà su un’unica giornata e prevedrà nella mattinata competizioni di esecuzioni in duo e a squadre Coreographic Team ed il pomeriggio concorsi di danza “Pro”. L’evento sarà censito sulla piattaforma del Registro CONI 2.0 secondo le nuove normative.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Dino Carano al numero 3402516978 o scrivere all’indirizzo [email protected] per ricevere il modulo iscrizione.

LA LOCANDINA