Giugliano, ecco le motivazioni della sfiducia a Poziello. Il comunicato dei 19 firmatari

Oggi protocollate le dimissioni al comune dopo l’invio via PEC di venerdì

GIUGLIANO – Ecco il comunicato con le motivazioni dei consiglieri firmatari della sfiducia al sindaco Antonio Poziello

Oggi, 10/02/2020, con la consegna delle dimissioni di diciannove consiglieri comunali di Giugliano in Campania nelle mani della Segretaria Generale, e protocollate già con Pec venerdì 07/02/2020, termina l’amministrazione Poziello.

Quest’atto era doveroso in quanto questa amministrazione era allo stallo e non vi erano più le condizioni ed i numeri per governare.

L’opposizione, ormai, era composta da diciannove consiglieri e la maggioranza da tredici.

Com’è noto l’amministrazione era in affanno da tempo anche con l’ordinaria gestione.

Tanto che si è culminato, negli ultimi due consigli comunali, alla promozione di alcune proposte utili e doverose verso la cittadinanza con i voti dei consiglieri di minoranza.

Dopo quanto accaduto negli ultimi tempi, come ci si sarebbe aspettato, l’atto più responsabile da parte del Sindaco, una volta persa la maggioranza, sarebbe stato quello di presentare le proprie dimissioni, ma così non è avvenuto.

L’idea di sfiduciare il Sindaco albergava già da tempo nelle intenzioni dei consiglieri di minoranza che già ritenevano fallimentare e molto opaca questa esperienza amministrativa.

Ad essi si sono aggiunti, nel corso dei mesi, altri consiglieri che, seppur provenendo dalle fila della maggioranza, non ne hanno più condiviso il percorso politico, rendendo possibile la sfiducia culminata con l’atto di venerdì.

Pertanto, si è ritenuto opportuno rassegnare le proprie dimissioni presso un notaio per dare dignità alle istituzioni, al consiglio e alla città.

Giugliano in Campania, 10/02/2020

I consiglieri

Vincenzo Basile

Gennaro Di Gennaro

Nicola Pirozzi

Adriano Castaldo

Domenico Cecere

Rosario Ragosta

Luigi Guarino

Filomena Sabatino

Nicola Palma

Salvatore Pezzella

Diego Nicola D’Alterio

Giuseppe D’Alterio

Paolo Ciccarelli

Anna Russo

Francesco Aprovitola

Alfonso Sequino

Pasquale Casoria

Raffaele Migliaccio

Andrea Guarino