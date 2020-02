Giugliano, guerra ai roghi: altri 5 nella rete della Polizia Municipale a Ponte Riccio

By Alessandra Chianese

GIUGLIANO – Ennesimo caso di inciviltà si è registrato presso l’area antistante la Chiesetta di San Matteo, a Ponte Riccio, zona tristemente nota per esercitare un’attrazione fortissima su diversi vandali che, ogni giorno, si ostinano ad abbandonare rifiuti lungo strade e campagne. Qui, grazie all’utilizzo delle telecamere nascoste, ieri sono stati beccati cinque diversi soggetti mentre abbandonavano rifiuti che, se non rimossi celermente, avrebbero potuto alimentare l’ennesimo rogo. Questa è una zona dove, da sempre, si registrano roghi ed è proprio qui che l’Amministrazione comunale ha concentrato la propria attenzione per le azioni di contrasto dell’abbandono dei rifiuti e della prevenzione degli incendi tossici. Qui, infatti, si combatte una guerra quotidiana a colpi di appostamenti, telecamere nascoste, pedinamenti, inseguimenti, sequestri e denunce. Nel tentativo di dissuadere gli “idioti del sacchetto” che, a dispetto di questa quotidiana attività, continuano a venire ad abbandonare rifiuti.

“La cosa assurda – commenta il Sindaco, Antonio Poziello – è che molto spesso chi viene qui a sversare abita nei dintorni, respira la stessa aria dei rifiuti che bruciano, vive in quello stesso posto che si ostina a rendere degradato”. Il primo cittadino ringrazia poi la Polizia Municipale “che, a dispetto dei numeri esigui, sta combattendo un’eroica battaglia per la salute di tutti noi”.

