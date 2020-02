GIUGLIANO – Giugliano, lite a colpi di mazzate davanti al Borgo Meridiano: in due si colpiscono tra la gente. La rissa è avvenuta alle 9.00 circa di questa mattina in via Aniello Palumbo, nei pressi del Borgo Meridiano.

La furiosa lite è iniziata all’improvviso quando uno dei due, che si trovava sul marciapiede, ha visto passare l’altro in auto. In poco tempo l’uomo in strada si è avvicinato alla vettura e sono partite le botte: infatti il conducente del veicolo, dopo esser riuscito a scendere, ha preso con sè una mazza da baseball che ha usato per picchiare il pedone.

Non si conosce la causa del litigio ma si presume ci siamo stati dei moventi risalenti a questioni pregresse. Fortunatamente la rissa è stata sedata immediatamente da alcuni astanti presenti vicino al bar ‘Milord Cafè’. I due uomini successivamente si sono dati alla fuga.

