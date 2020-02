Giugliano, nominato il commissario: ecco chi guiderà la cittá fino alle elezioni

By redazione

GIUGLIANO – Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, a seguito delle dimissioni dalla carica di 19 consiglieri su 32 assegnati al Comune di Giugliano in Campania, ha avviato la procedura di scioglimento di quel consiglio comunale. Con provvedimento in data odierna, Il Prefetto ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio il Prefetto in quiescenza, Umberto Cimmino, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente.

Cimmino, 67 anni, è di Grumo Nevano, comune dell’area nord di Napoli. E’ laureato in Giurisprudenza. Entrato in carriera nell’aprile 1981, è stato promosso alla qualifica di Vice Prefetto Ispettore a decorrere dal 1° gennaio 1991 e a quella di Viceprefetto dal 1°gennaio 1998. Successivamente ha svolto diversi altri incarichi in ambito pubblico.