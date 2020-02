Giugliano, paura in centro: fiamme in un appartamento

GIUGLIANO – Paura questo pomeriggio a Giugliano dove in una palazzina di via Concezione è divampato un incendio.

Sul posto sono repentinamente giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Un enorme nube di fumo nero si è innalzata in cielo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale. L’appartamento è abitato ma al momento dello scoppio dell’incendio per fortuna in casa non c’era nessuno. Non si conoscono le cause dell’incendio.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

