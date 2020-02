Giugliano, paura durante la messa: pietre distruggono i vetri e finiscono nei banchi dei fedeli

By Antonio Galluccio

GIUGLIANO – Erano da poche passate le 18, orario dell’inizio dell’ultima messa della domenica nella centralissima chiesa di San Giovanni Evangelista in corso Campano, quando le preghiere dei fedeli sono state interrotte dal rumore dei vetri che si spaccavano a colpi di sassi.

Ignoti, infatti, durante la celebrazione hanno lanciato dall’esterno diverse pietre nelle vetrate che sono poi finite sui banchi dei fedeli. Solo un caso ha voluto che nessuno rimanesse ferito. Tantissimo lo spavento per i tanti che in quei minuti si erano radunati in preghiera nella Parrocchia di San Giovanni.

Il parroco ha subito interrotto la messa ed ha fatto mettere in riparo i fedeli. Sul posto, allertati dallo stesso parroco, sono giunti i carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno effettuato tutti i rilievi e stanno conducendo le indagini per risalire agli autori dello sconsiderato atto vandalico.