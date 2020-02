By Giovanna Iazzetta

Giugliano, paura per una donna in strada: prima tamponata e poi inseguita da rom

VARCATURO – Rom tamponano auto e inseguono la donna per un tentativo di rapina. I fatti risalgono a questa mattina sulla strada che porta l’uscita autostradale di Varcaturo, in direzione Napoli e Roma

La donna mentre circolava è stata tamponata da una punto verde. Come raccontato dalla stessa alla nostra redazione che quanto avvenuto fosse un probabile tentativo di rapina, capendo l’intenzione dei malviventi non si è fermata anzi ha continuato a camminare accelerando. Alla guida dell’altra auto c’erano dei Rom, che non avevano alcuna intenzione di fermarsi e così hanno incominciato ad inseguirla.

La donna per chiedere aiuto ha deciso di svoltare in un viale e a quel punto è stata tamponata ancora più forte, ma neanche a questo ennesimo tentativo si è fermata e loro si sono dati alla fuga.

