Giugliano piange Lorena Di Marino: guerriera mai doma, lascia il marito Andrea e un figlio di 2 anni

GIUGLIANO – Tutta la città piange Lorena Di Marino, 34 anni, morta nella notte dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Lorena, di professione avvocato, era notissima a Giugliano: da sempre in prima linea nella battaglia ambientale, era stata una delle organizzatrici della manifestazione contro i roghi tossici che nel 2014 portò in corteo a Giugliano più di 10 mila persone. Con Anna Russo, con cui condivideva una forte amicizia, aveva fondato l’associazione culturale Ibris ed era la moglie di Andrea Pennacchio titolare del bar Oronero all’angolo tra via Roma e corso Campano.

Da tempo Lorena, una vera e propria guerriera, lottava contro il tumore. Poco prima di Natale l’ultimo ricovero in ospedale per la metastasi al cervello. Dopo essere entrata in coma i medici l’hanno operata per l’ultima volta ma poi non c’è più stato nulla da fare. Da quell’ospedale non è mai più uscita. È volata via questa notte dopo una lunga agonia.

Lorena lascia un bambino di 2 anni, Francesco Pio, a cui ha dedicato l’ultimo straziante post su Facebook, datato 22 dicembre: “Le madri non hanno paura della morte, hanno paura di lasciare i loro figli soli in questo mondo, sapendo che non ci sarà mai nessuno che possa amarli come loro”.

Al marito Andrea e a tutta famiglia Di Marino giungano le più sentite condoglianze de Il Meridiano News. Tutta la redazione ha conosciuto ed apprezzato Lorena ed oggi con una città intera piange la sua morte.