Giugliano, pulmino della scuola vittima del caos parcheggi: la denuncia di Borrelli e D’Alterio

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Il pulmino della scuola “Eduardo De Filippo” di Giugliano vittima del caos parcheggi. Borrelli e D’Alterio:” Serve più controllo stradale. Chiediamo l’intervento della Polizia Municipale.” Diversi genitori degli alunni della scuola elementare “Eduardo De Filippo” di via Quintiliano in Giugliano in Campania denunciano, rivolgendosi al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, una situazione davvero fastidiosa riguardante il pulmino scolastico.

“Il pulmino adibito al trasporto degli alunni viene, quotidianamente, ostacolato dal parcheggio selvaggio, nella zona antistante l’edificio scolastico, e l’area di parcheggio ad esso riservata è costantemente occupata da automobilisti incivili ed irresponsabili che costringono l’autista del pulmino a giri interminabili alla ricerca di una’area adatta alla sosta.”- commenta il Consigliere Borrelli – “Chiediamo, quindi, alla Polizia Municipale di effettuare dei controlli su questa spiacevole situazione creata da persone altamente incivili”.

“Nel nostro paese Il rispetto delle regole di convivenza per molti sono oramai un optional. Situazioni come questa dipendono anche dall’organizzazione da parte dell’’amministrazione, che sul tema sicurezza e vigilanza stradale latita da tempo” – è stata la dichiarazione del Consigliere del sole che ride di Giugliano Giuseppe D’Alterio.

