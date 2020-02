Giugliano da sogno: due gol nel recupero e Roccella KO. Gialloblù terzi in classifica

GIUGLIANO – Chi se lo aspettava! Ad un certo punto sembrava tutto finito, con il Giugliano che inesorabilmente avrebbe subito la seconda sconfitta casalinga ma nel calcio nulla è scontato fino al fischio finale: al 92’ i Tigrotti sono sotto 1-2, al 94’ il Giugliano esce vittorioso dal campo per 3-2 agganciando l’FC Messina al terzo posto, avversario della prossima partita al De Cristofaro.

Andiamo per gradi: Massimo Agovino, ancora squalificato, deve fare ameno di Liccardo e Carbonaro per squalifica, di Caso Naturale, Ragosta e Orefice per problemi fisici e si reinventa l’attacco lanciando dal primo minuto il neo acquisto Filogamo.