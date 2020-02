Giugliano si stringe attorno a Lorena: in tantissimi per l’ultimo saluto

GIUGLIANO – Inizieranno alle 15:30 alla chiesa di Santa Sofia, in piazza Matteotti, a Giugliano, i funerali di Lorena di Marino. Nella stessa chiesa, la donna si era sposata nel 2016. Lorena aveva 34 anni, faceva l’avvocato ed è deceduta a causa di un tumore. Era la moglie di Andrea Pennacchio, titolare del bar “Oronero”, ad angolo tra via Roma e Corso Campano. Lorena lascia un figlio piccolo, di appena due anni, Francesco Pio. Tantissimi i presenti per tributare l’ultimo saluto a Lorena. Già in tantissimi erano stati a fare visita al feretro, alla camera ardente allestita a Villaricca, dopo la sua morte avvenuta all’ospedale Cardarelli.

Lorena era stata una delle organizzatrici della manifestazione contro i roghi tossici che nel 2014 portò in corteo a Giugliano più di 10 mila persone. Con Anna Russo, cui era legata da una forte amicizia, aveva fondato l’associazione culturale Ibris. La donna aveva lottato a lungo contro il tumore. Poco prima di Natale c’era stato l’ultimo ricovero in ospedale per la metastasi al cervello. Dopo essere entrata in coma, i medici l’hanno operata per l’ultima volta ma poi non c’è più stato nulla da fare: la donna è deceduta nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio.