Giugliano, svolta politica: Guarino e Liccardo passano all’opposizione. “Ora Poziello si dimetta”

GIUGLIANO – I consiglieri comunali, Paolo Liccardo e Andrea Guarino, dopo aver comunicato, nel settembre 2019, di non condividere più la linea politica del sindaco e considerato che da allora non si è riscontrato nessun cambiamento, in seguito inoltre ad un confronto con gli organi nazionali del partito, annunciano il passaggio nelle fila delle opposizioni.

Ciò anche in virtù di un’accordo raggiunto per la futura tornata elettorale per un centro destra unito.

L’accordo siglato nella giornata di lunedì scorso concretizza una coalizione di forze politiche e liste civiche che condividono per linee generali il futuro della città.

Con i sottoscritti nelle fila dell’opposizione, il numero passa da 17 a 19 consiglieri, il sindaco, dovrebbe prenderne atto e dichiarare concluso il proprio mandato.

