Giugliano, taglio del nastro per Si Travel: “Viaggiare è un sogno, noi lo rendiamo reale”

L’agenzia sarà in via Francesco Frezza, sabato l’inaugurazione

GIUGLIANO – Una nuova avventura, nata quasi per gioco grazie ai rapporti intessuti nel corso degli anni con gli operatori turistici che lavorano a Sharm El Sheikh, e che ora prende forma diventando realtà imprenditoriale. Nasce in questo modo la Si Travel a Giugliano, in via Francesco Frezza 2.

Sabato pomeriggio alle 18 il taglio del nastro per quella che si propone non solo come agenzia di viaggi e biglietteria ma anche come organizzatrice di eventi in giro per il mondo: “La passione, l’amore per i viaggi e la conoscenza, il feeling particolare con Sharm sviluppato lungo anni di presenza sul territorio grazie ai rapporti con le persone del posto e i professionisti del settore, ecco cosa ci ha ispirato e invogliato ad intraprendere questa nuova attività”, spiegano i titolari.

Professionalità e serietà al servizio di quelli che, alla Si Travel, saranno più che clienti: “Un viaggio per noi è un sogno da realizzare, abbiamo cominciato ad aiutare amici e parenti nel prenotare vacanze e guidarli nella scelta attraverso la rete e le esperienze che nel tempo abbiamo creato, questo sarà il nostro stile ed il modo in cui accoglieremo e aiuteremo chi si affiderà a noi. Siamo innanzitutto amanti dei viaggi, abbiamo visitato tante mete meravigliose e vogliamo condividere questa nostra passione con tutti, curando ogni minimo dettaglio e rendendo ogni viaggio una esperienza unica”.

La Si Travel è già attiva sui social network, questa la loro PAGINA FACEBOOK dove è possibile reperire i contatti e valutare le offerte che a cadenza costante vengono pubblicizzate.

