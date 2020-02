Giugliano, terribile schianto tra due auto: 20enne in gravi condizioni

GIUGLIANO – Tragico incidente nella serata di ieri a Varcaturo, in via Madonna del Pantano. L’impatto è avvenuto tra una Seicento Fiat e una Audi; l’impatto è stato talmente violento da causare il ferimento gravo di una 20enne.

La ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto, ad estrarla dall’abitacolo i vigili del fuoco. E’ stata portata al più vicino pronto soccorso dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli, in codice rosso. Escoriazioni ma nulla di grave per il conducente dell’Audi, anche lui portato in ospedale. Per chiarire la dinamica sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Giugliano.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK