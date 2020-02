Giugliano, Valentina dimessa dall’ospedale in attesa delle prossime cure

GIUGLIANO – Notizie positive per Valentina, 20enne di Giugliano ricoverata per un tumore: la ragazza è stata dimessa e continuerà per il momento la terapia necessaria a casa, in attesa del prossimo ciclo di chemioterapia previsto.

Valentina combatte contro un pericolosissimo tumore al cervello nonostante la giovane età: la malattia è stata scoperta quando si è recata presso l’ospedale di Pozzuoli per capire cosa avesse dopo che aveva iniziato ad accusare dei fortissimi mal di testa accompagnati da vomito. In seguito a una biopsia, il responso è stato tremendo: un glioblastoma multiforme di grado 4 al cervello.

Per altre informazioni e per aggiornamenti sulle condizioni di salute della giovane, visitare la pagina Facebook “Uniamoci per Valentina”

