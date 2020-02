Giugliano, violenze, minacce, lesioni e procurato allarme: arrestato 51enne

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giugliano hanno rintracciato e arrestato Petkò Nikolov Petkov, nato in Bulgaria il 20 luglio del 1969, con precedenti di polizia. Sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria bulgara per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e procurato allarme. I fatti risalgono all’agosto del 2015 e sono stati commessi in Bulgaria.

Il 50enne è stato trovato in un’abitazione di Licola mare dove viveva da qualche giorno.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI