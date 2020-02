Grande attesa per la seconda puntata de “L’amica geniale 2”: ecco le anticipazioni

ITALIA – Torna questa sera “L’amica geniale – Storia del Nuovo Cognome”, appuntamento particolarmente atteso da milioni di italiani. La prima puntata, andata in onda lo scorso 10 febbraio, ha vinto la gara degli ascolti con quasi 7 milioni di telespettatori e il 29,3%. Ecco le anticipazioni degli episodi previsti per la seconda puntata.

Nel terzo episodio della serie, intitolato “Scancellare”, la foto di Lila in abito da sposa viene esposta nella vetrina del nuovo negozio in centro mentre lei inizia a lavorare nella salumeria gestita dal marito, mostrando le sue abilità e la sua grande furbizia. Nel frattempo, Stefano Carracci continua a fare affari con i Solara mentre Lila accompagna Elena a una festa a casa della Professoressa Galiani, serata che metterà ancora più in evidenza le grandi differenze che caratterizzano la vita delle due coetanee, le quali capiranno di avere poco in comune.

Nel quarto episodio “Il bacio”, invece, dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato velocemente perché la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura. Le ragazze si recano a Ischia dove incontreranno Nino Sarratore, di cui Lenù è da sempre innamorata. La vacanza avrà dei risvolti che segneranno per sempre la vita delle due protagoniste, mettendo a rischio l’amicizia che le lega.

Da non perdere la puntata che si preannuncia appassionante e ricca di colpi di scena.

