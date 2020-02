Grande successo per “L’amica geniale 2”: quasi 7 milioni di spettatori

ITALIA – Grande successo per la fiction evento “L’amica geniale – Storia del Nuovo Cognome”, trasmessa su Rai 1: ieri sera, infatti,è andata in onda la prima puntata della serie tanto attesa che hanno subito riscontrato il favore del pubblico. Gli ascolti sono stati molto alti, pari a 6.854.000 spettatori con il 29.3% di share: nel dettaglio, il primo episodio ha ottenuto 7.099.000 spettatori (27.97%) e il secondo episodio 6.452.000 spettatori (32%).

Una fiction che rispecchia pienamente le condizioni sociali dell’epoca in cui è ambientata, ossia negli anni Sessanta, dove le donne non hanno pieno potere e devono rispettare il volere dei mariti, dove l’istruzione resta un privilegio riservato alle classi sociali più elevate e, soprattutto, ancora particolarmente limitato per il sesso femminile. Tratto dal romanzo di Elena Ferrante, “L’amica geniale – Storia del Nuovo Cognome” si appresta a diventare una delle serie di maggiore successo dell’anno: cresce l’attesa per la seconda puntata, prevista per il prossimo lunedì 17 febbraio. Appuntamento assolutamente da non perdere per continuare a seguire le vicende delle due protagoniste, Lenù e Lila, e la loro vita nel rione.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK