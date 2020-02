By Giovanna Iazzetta

In allerta per il Coronavirus, nella terra dei fuochi si muore di tumore: Nicola, 42anni, l’ultima vittima

MADDALONI – Comunità in lutto per la morte di Nicola Pollastro. L’uomo, 42 anni, aveva un tumore; stava combattendo da tre anni contro quel mostro che non gli ha lasciato scampo.

Ben voluto da tutti, descritto come una persona eccezionale e sempre disponibile, lascia due figli. Fino alla fine ha avuto la forza e il coraggio di lottare per vivere. Questa mattina si sono celebrati i funerali

