By redazione

La piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale

Incidente in mattinata, bimba travolta da scooter: pirata della strada in fuga

CASTELLAMMARE DI STABIA – Brutto incidente quello accaduto questa mattina in via Salvador Allende a Castellamare di Stabia dove una bimba è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della propria madre.

L’uomo a bordo dello scooter, dopo l’impatto, è scappato via facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i medici del 118 che, secondo quanto riporta il sito Stabiachannel.it, hanno portato la bambina all’ospedale San Leonardo per le cure del caso.

