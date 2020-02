By redazione

MELITO – Grave incidente questa mattina sulla circumvallazione esterna nei pressi della rotonda del mercato ortofrutticolo a Melito. Un auto, per cause in fase di accertamento si è ribaltata dopo un tremendo schianto.

Lo schianto è stato davvero pauroso tanto da richiamare l’attenzione di tutti i residenti della zona che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto con in ambulanza sono giunti anche i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono le condizioni della persona alla guida dell’auto.