GRUMO NEVANO – Violento incidente sull’Asse Mediano, camion finisce fuori strada e si ribalta. I fatti sono avvenuti questa mattina, il camionista, pare, aver perso il controllo del camion finendo così fuori strada.

Il camion è finito fuori dalla carreggiata, all’altezza di Grumo Nevano: l’ipotesi più probabile è che l’autista del camion abbia sbandato e sia finito fuori strada. Ancora non si conoscono le cause dell’incidente, toccherà alle forze dell’ordine cercare di capire la vicenda, una volta conclusi i rilievi sul posto. Tra le probabili cause dell’incidente è il manto stradale bagnato a seguito delle piogge di questa mattina. Anche i sanitari del 118 sono giunti sul posto subito dopo la segnalazione dell’incidente, ma fortunatamente l’autista del camion non ha riportato particolari problemi ed è stato soccorso sul posto. Non ci sono state auto coinvolte e feriti. La foto è stata postata da alcuni utenti sul web

