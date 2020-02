By redazione

I due medici dell’ospedale avrebbero attestato false lesioni e ferite in alcuni certificati

Incidenti falsi per truffare le assicurazioni: nei guai carabinieri, medici ed avvocati

MERCATO SAN SEVERINO – Sono nove i finti incidenti stradali a causa dei quali, sono state indagate nove persone tra medici, avvocati, carabinieri e semplici cittadini. Sono i numeri di una maxi indagine chiusa e condotta scrupolosamente dal sostituto procuratore Roberto Lenza, a Nocera Inferiore. Ad indagare sono stati proprio i militari della compagnia, partendo dalle posizioni di alcuni colleghi, uno in particolare coinvolto in almeno sei episodi, con verifiche su una serie di sinistri denunciati ma ritenuti sospetti per modalità, a loro volta attenzionati dalle compagnie assicurative.

Le accuse, a vario titolo, secondo quanto riporta Il Mattino, sono di falso commesso da pubblico ufficiale in concorso, danneggiamento fraudolento di beni assicurati, falsa testimonianza e falso ideologico in certificati. L’inchiesta va dal 2015 al 2019.

L’episodio dal quale partì l’indagine vide coinvolti due militari della Radiomobile, accusati di aver redatto una falsa relazione di servizio su un sinistro stradale del 19 novembre 2017. A ciò, sarebbe seguita ulteriore documentazione utile per conseguire l’indennizzo dell’assicurazione, che attestava l’incidente e un numero di quattro feriti. Questi ultimi, poi, presentarono certificati medici per prestazioni fisioterapiche effettuate dopo l’incidente, ma disconosciute dal medico stesso.

I due medici dell’ospedale avrebbero attestato false lesioni e ferite in alcuni certificati, per permettere l’incasso dei soldi dalle assicurazioni. Un avvocato, invece, si sarebbe sostituito a due suoi clienti, firmando a loro insaputa un mandato per procedere contro una compagnia assicurativa.

