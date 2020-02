Italia-Francia, confermato domani l’incontro tra Conte e Macron a Napoli

Il centro storico della città sarà blindato: gli agenti della polizia locale per sorvegliare l’area in cui si svolgerà il meeting

NAPOLI – Previsto per domani 27 febbraio l’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese Giuseppe Conte. Il meeting avverrà a Napoli: per l’occasione, il centro storico della città verrà totalmente blindato, prevedendo una maxi-zona rossa con divieti di circolazione di sosta nelle strade in cui passerà il corteo presidenziale. Gli agenti della polizia locale vigileranno la situazione sull’intera area.

L’incontro è di rilevante importanza per creare nuovamente un’intesa fra Italia e Francia a livello europeo dopo la tensione politica che ha caratterizzato gli ultimi tempi, specie riguardo tematiche inerenti al flusso migratorio. Nonostante, quindi, la diffusione del Coronavirus in gran parte della penisola italiana, il presidente Macron ha deciso di non annullare il meeting ma di essere presente, proprio per mostrare l’intenzione di voler cooperare e sostenere l’Italia in questo delicato momento.

