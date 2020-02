La bella notizia, donna affetta da Coronavirus partorisce: la bimba è sana

CINA – Bimba nasce da una donna infetta dal nuovo coronavirus. La piccola è nata il 30 gennaio in un ospedale in Cina, lei e la mamma sono in condizioni stabili e la piccola non è risultata positiva al virus.

A confermarlo in un tweet China Daily. “Buone notizie!- si legge nel tweet- una donna incinta infettata dal nuovo coronavirus ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, il 30 gennaio”.

Sia la mamma che la bimba sono in quarantena. Il tweet e’ corredato da immagini del personale sanitario, che indossa tute e protezioni al volto, con la piccola.

Fonte: Ansa