La minacciava che l’avrebbe lasciata e la costringeva a ferirsi: ex fidanzato nei guai

SALERNO – L’avrebbe terrorizzata, umiliata e condizionata al punto da costringerla a farsi del male da sola. Lei, 14 anni appena, lui, 21 anni, continuava a minacciarla di lasciarla, di troncare quella relazione diventata pericolosa per lei stessa.

Il ragazzo finito in un’indagine della procura di Nocera Inferiore, e ora mandato a processo dal gup al termine dell’udienza preliminare. L’accusa è di stalking aggravato. L’inizio del processo è stato fissato per il prossimo ottobre. Stando alle indagini dell’organo inquirente, il ragazzo, come riportato da Il Mattino, avrebbe molestato la sua fidanzata, di 14 anni, dunque anche minorenne, in modo da cagionarla un perdurante stato di ansia e di paura, oltre a farle temere per la propria incolumità. Uno schema classico, configurato in un’accusa di stalking, ma con condotta perdurante, che sarebbe sfociato anche in atti di autolesionismo della vittima, incapace di reagire ai modi di fare del fidanzato. Dopo aver intrapreso una relazione sentimentale, il giovane avrebbe approfittato e fatto leva sulla vulnerabilità della ragazzina, trattandola nel peggiore dei modi. In qualche occasione, sarebbe arrivato anche a picchiarla, non solo in luoghi pubblici, ma anche alla presenza di altre persone. Il reato di stalking si sarebbe però consumato anche attraverso i social, con numerosi messaggi inviati utilizzando WhatsApp o Facebook. Offese e insulti ingiustificati, al punto da esercitare però sulla stessa un’attività di controllo e di forte condizionamento psicologico. Il punto limite si sarebbe superato quando la minore cominciò a farsi del male da sola, con atti di autolesionismo, perchè il ragazzo minacciava di interrompere il fidanzamento.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK