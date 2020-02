La tragedia della 17enne Aurora: dimessa dall’ospedale, trovata poi morta nel letto di casa

VITERBO – Tragedia a Montefiascone, dove stamattina Aurora Grazini, 17enne, è stata trovata morta nel letto della sua cameretta di genitori, dopo essere stata dimessa dall’ospedale Belcolle.

Inutile l’intervento dell’eliambulanza, per la giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatare il decesso, avvenuto presumibilmente per cause naturali. Secondo le prime informazioni apprese la giovane, non ancora maggiorenne, nei giorni scorsi si è sentita poco bene e si è recata al pronto soccorso, dove i medici dopo alcuni controlli, l’hanno dimessa. Sulla sua morte indagano i carabinieri e la Procura di Viterbo, mentre la salma della 17enne è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l’autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno provocato il decesso, al momento ignote.

Intanto su quanto accaduto, come riportato da Fanpage, è intervenuto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato: “A seguito del decesso di Aurora sono state attivate le verifiche necessarie per accertare che le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni della ragazza siano state svolte correttamente”.

