La tragedia di Rosa: l’epilessia, la morte della madre e il dramma dopo il parto

NAPOLI – La morte di Rosa ha scosso l’intera comunità di Piazza Mercato, nel centro storico di Napoli, dove viveva con la famiglia. La donna, sposata con Umberto e già madre del piccolo Antonio, si era recata in clinica per partorire il secondo figlio. Dopo il cesareo ed alcune ore di ricovero in terapia intensiva, però, la 29enne è deceduta.

La vita della giovane mamma non è stata semplice. Qualche tempo fa ha anche affrontato il dolore della perdita della madre, prima ancora di partorire il suo primogenito Antonio. “Se fossi ancora qui sarebbe tutto diverso, mi manchi mamma. Così recita un post Facebook pubblicato nel 2018.

Doveva essere un giorno ricco di gioia, ma purtroppo non è stato così. Rosa, dopo aver partorito, ha avuto delle complicazioni ed immediatamente è stato disposto il trasferimento in terapia intensiva. Purtroppo però non ce l’ha fatta. Il piccolo venuto al mondo è in buone condizioni.

“Volevo svegliarmi e capire che era un solo un brutto sogno amore. Ci hai squartato il cuore, sono salito a prendere le cambiate per il bimbo sopra e ti sentivo vicino a me, infatti fuori la porta uscendo c’era il tuo orecchino che entrando non c’era per farmi capire che ci sei… amo’, ti prometto che capiremo chi ha sbagliato e ti farò giustizia”, recita il post straziante del marito.