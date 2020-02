ITALIA – L’amica geniale 2: ecco le anticipazioni dei prossimi episodi.

Lunedì 10 febbraio sono andati in onda, su Rai1, i primi due episodi della fiction evento “L’amica geniale – Storia del Nuovo Cognome”. La serie diretta da Saverio Costanzo e basato sull’omonimo romanzo di Elena Ferrante ha vinto la gara degli ascolti con una media del 29.3% di share.

Nel primo episodio dal titolo “Il nuovo cognome”, la narrazione riprende dalla fine dei festeggiamenti per il matrimonio di Lila con Stefano Carracci. Matrimonio non molto felice per la protagonista costretta a subire le violenze continue del marito. Lenù, invece, si trova in una fase di turbamento dovuto allo studio e alla sua relazione con Antonio.

Il secondo episodio, “Il corpo”, racconta i continui litigi tra Lila e Stefano, accresciuti dalla decisione di lui di esporre nel nuovo negozio di scarpe, in società con i Solara, una foto di lei vestita da sposa. Al termine della puntata, Lila comunica all’amica Lenù di aspettare un figlio.

Lunedì 17, l’amata serie tornerà in prima serata con altri due episodi. Nel terzo, intitolato “Scancellare”, la foto di Lila viene esposta nel negozio mentre lei inizia a lavorare nella salumeria gestita dal marito. Nel quarto, “Il bacio”, invece, dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta perché la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura. Le ragazze vanno, così, a Ischia dove incontreranno Nino Sarratore, di cui Lenù è da sempre innamorata. La vacanza avrà dei risvolti che segneranno per sempre la vita delle due protagoniste.

Per scoprire cosa accadrà a Lila e Lenù, bisognerà seguire tutti gli 8 episodio che andranno in onda su Rai 1 in 4 imperdibili appuntamenti.

