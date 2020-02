EUROPA – L’Europa ha paura dell’Italia. In Romania, quarantena per chi torna da Lombardia e Veneto.

Diverse reazioni nei paesi dell’Europa, in seguito ad una maggiore e rapida diffusione in Occidente del Coronavorus, in particolare in Italia dove già si registrano 4 morti e circa 205 contagiati.

La Romania ha imposto la q uarantena obbligatoria di 14 giorni, per coloro che provengono dalle località colpite nelle regioni Lombardia e Veneto, le due maggiormente colpite dalla diffusione del virus. Le autorità locali hanno comunicato che nell’eventualità di casi sospetti immediato sarà l’intervento dei dipartimenti della sanità pubblica.

L’Austria invece ha bloccato, come riportato da “Tgcom24”, i collegamenti ferroviari con l’Italia per alcune ore dopo la notizia di due casi sospetti su un treno. La Francia, invece, non ha intenzione di chiudere le frontiere. Secondo il ministro francese della Sanità Olivier Vèran, non avrebbe senso chiuderle poichè perchè il virus non si fermerebbe alla frontiera. Regolai, inoltre, i voli da e per l’Italia.