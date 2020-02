By redazione

Lutto nella chiesa: giovane prete trovato morto in casa

ROMA/BELLUNO – Lutto nella chiesa bellunese. Ieri mattina è stato trovato morto nella casa dove viveva a Roma, don Davide Girardi, prete di 44 anni. L’annuncio è dello stesso vescovo Renato Marangoni sul sito della diocesi.

«Carissimi, quando a metà mattinata è giunta l’inaspettata notizia dell’improvvisa morte di don Davide Girardi, siamo rimasti increduli e profondamente colpiti. Don Davide non aveva risposto ad una chiamata telefonica. Questo fatto ha insospettito la persona che lo chiamava. Don Davide è stato trovato a terra senza vita nell’appartamento dove viveva nei pressi di Roma. Tutto è sembrato in ordine a chi è accorso. Ora i genitori sono in viaggio verso Roma».

Don Davide era originario di Castellavazzo, dove abitano il padre Giovanni farmacista e la mamma Giovanna Caberlotto. Dopo aver frequentato il seminario gregoriano di Belluno, don Davide era stato consacrato sacerdote a Roma, nel 2003. Faceva parte della associazione Nuovi orizzonti che ha una sede anche alla Vena d’oro, nell’ex colonia, di cui don Davide era referente, a Frosinone e in altre parti d’Italia. In Seminario a Belluno era entrato nel 1996 dopo la maturità scientifica conseguita a Belluno e due anni alla facoltà di Farmacia. Aveva anche collaborato nelle parrocchie di Santa Giustina e Farra d’Alpago.

FONTE: CORRIEREALPI.IT