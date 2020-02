Macabra scoperta sulla Domitiana: trovato cadavere di un 35enne

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti

CASTELVOLTURNO – Macabra scoperta a Castelvolturno, precisamente sulla Domitiana: il cadavere di un 35enne di origine straniera è stato trovato all’esterno della sua vettura. Il corpo senza vita presentava ferite sul corpo, una alla testa e una all’addome: al momento della scoperta, la vittima aveva già perso molto sangue.

Non è ancora nota la causa del decesso: gli inquirenti stanno seguendo varie piste. Si attende l’esito dell’esame autoptico che potrà fornire maggiore chiarezza in merito alla morte del 35enne. Tra le ipotesi più accreditate, sicuramente prevale quella che legherebbe la morte alle ferite riportate sul corpo della vittima.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti per capire chi e con cosa ha colpito il 35enne. Non ci sono testimoni ma si sta valutando di visionare le telecamere presenti in zona per vedere se ci siano immagini che possano offrire ulteriori dettagli sulla vicenda. Il ragazzo potrebbe essere stato picchiato a morte e poi lasciato lì dall’omicida.

FOTO DI REPERTORIO

