By Ciro De Liddo

SALERNITANO – Maestra accusata di aver preso a schiaffi un alunno: scatta l’indagine.

L’episodio ha avuto luogo a Battipaglia, nel salernitano. I genitori di un bambino che frequenta la seconda elementare in una scuola locale, hanno sporto denuncia contro una maestra. L’insegnante è accusata di aver picchiato l’alunno.

Lo stesso bambino avrebbe raccontato, nei giorni scorsi, di essere stato strattonato e poi schiaffeggiato dalla maestra. Infatti, al ritorno a casa, il piccolo presentava delle escoriazioni in volto. Inoltre, pare che la giovane vittima non era la prima volta che finiva nel mirono dell’insegnate. Tutta la situazione sarà chiarita al termine delle indagini avviate dalle forze dell’ordine.

Quest’ultimi avrebbero anche già convocato il dirigente scolastica per chiedere informazioni circa la maestra accusata di maltrattamenti. Non è escluso che oltre all’indagine, il preside non effettui delle verifiche interne. Si attendono eventuali aggiornamenti.

