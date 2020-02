Maestra colpita da meningite, attivata profilassi in una scuola di Napoli

NAPOLI – Nuovo sospetto caso di meningite per una maestra della scuola dell’infanzia e primaria. Poche ore fa è stata pubblicata una nota, sul sito della scuola “55′ Maurizio De Vito Piscicelli” del Vomero. Il dirigente scolastico su richiesta del dottore Angelo Nicolò Iuliani ha comunicato la profilassi da adottare per tutti coloro che si trovano all’interno dell’istituto.

La nota: “Profìlassi da adottarsi per la tulela della popolazione scolastica di competenza della Scuola dell’lnfanzia e Primaria “55’Maurizio De Vito Piscicelli”.

A seguito di comunicazione pervenuta dall’Azienda ospedaliera deì colli – Ospedale Domenico Cotugno, circa l’intervenuto ricovero dell’insegnante A.T. per meningite, il sottoscritto dott Angelo Nicolò Iuliani, unitamente alla dott.ssa Pina Motta, funzionari dell’Unità Operativa Semplice Dipartimento len di Prevenzìone Collettiva del DD.5S.BB.27/29 dell’A.S.L. Napoli l Cenlro, prescrive quanto segue. Per quanto attiene alle misure di tutela ambientali, le usuali attività dì pulizia e di aerazione sono adeguate a garantire le performance d’igiene, in relazione alla profilassi da adottarsi, si è fatto riferimento alle “liree Guido delle moloxie botteriche invosive (H.lnfluenzoe)” dell’lstituto Superiore della Sanità, che recitano: “lo chemio profilossi mediante rilompicino (dase di 2A mg/k7/giorno per 4 giorni) di tutti i cantatti stretti e dei conviventi è raccomandata qualora siano presenti nella comunità uno a più individui vulnerabili ovvero un bambino <70 anni o un soggetto immune soppresso o asplenico di qualunque età- Sia il caso indice sia i contatti vulnerabili dovrebbero essere vaccinati e, nel casa di bambini < 70 annj che abbiano ricevuta 3 dosi di vaccino, è raccomandata la somministrazione di un’ulteriore dose booster, In ambiente scolastico o pre-scolastico, qualora si verifichi più di un caso di malattia è raccomandata la profilassi di tutti icontatti di stanza e la vaccinazione di tutti i bambini <1O anni compresa la dose boostel’. Di talché è necessario contattare tutti i soggetti che sono statì a contatto prolungato (alunni, personale scolastico e addetti ditta ristorazione scolastica), affinché si rivolgano al proprio medico di base per valutare una eventuale profilassi compatiblle con le condizionifisiche del soggetto. Tanto sicomunica per i provvedimentidi competenza da adottarsi”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK