By Giovanna Iazzetta

NAPOLI – Il maltempo torna a flagellare Napoli con gelate e forti raffiche di vento. Il Comune di Napoli, come forma di precauzione, ieri ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri, ma non delle scuole pubbliche.

Purtroppo, proprio stamattina, nel parco che ospita la scuola dell’infanzia comunale Lodoletta di piazzetta Lieti a Capodimonte è caduto un albero a poche decine di metri dall’istituto. Per fortuna non è successo nulla di grave e non ci sono stati feriti.

