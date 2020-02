Marano, Nas in azione in pescherie e macellerie: numerosi i sequestri

NAPOLI – In Napoli, nella mattinata scorsa, i Carabinieri del NAS di Napoli, congiuntamente ai tecnici della ASL NA 1, hanno eseguito varie ispezioni alle attività commerciali che operano nella zona di via Tribunali. Complessivamente, le attività controllate sono state 7, tra macellerie, pescherie, pizzerie e trattorie, a carico di cui sono state impartite numerose prescrizioni per accertate criticità sotto il profilo igienico sanitario, ma anche documentale.

Durante il servizio sono stati sequestrati, per violazione della normativa sulla tracciabilità alimentare, 40 kg di molluschi e si è proceduto alla chiusura amministrativa, in uso ad una famosa pizzeria ed adibita a deposito per alimenti, di un

deposito/magazzino, per accertate carenze igieniche.

In Marano di Napoli, i Carabinieri del NAS, coadiuvati da personale dell’ASL NA 2 NORD, nel corso di una verifica successiva a pregressa ispezione igienico sanitaria condotta presso un ingrosso di generi alimentari, hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un’area esterna deputata alla vendita di alimenti, in quanto è risultata privi dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla normativa vigente.

In Acerra, i Carabinieri del NAS hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso una macelleria, operante nel centro storico del comune, a conclusione della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di kg 24 di prodotti di origine animale e vegetale detenuti per la successiva commercializzazione, poiché sono risultate violate le norme in materia di tracciabilità/rintracciabilità alimentare.

