Melito, ragazzi beccati ad incendiare rifiuti in strada. Costretti a spegnere il rogo

***ULTIM'ORA ***Via Giacomo Matteotti, colti in flagranza alcuni ragazzini che avevano appiccato il fuoco vicino ad un cumulo di rifiuti, questo e quanto abbiamo visto casualmente mentre passavamo nella suddetta via. Il nostro Vice Presidente vedendo la scena, si è fermato ed ha obbligato i ragazzini a spegnere il fuoco prima che si potessero incendiare anche i rifiuti vicini. Ma la cosa più sconcertante è stata vedere alcune persone che stavano lì vicino e che non sono intervenute, prova evidente del menefreghismo dei "zozzi antimelitesi" verso il nostro territorio. Il rispetto e l'educazione dovrebbero essere parte integrante dell'essere umano… Dovrebbero essere il "motore" di ogni pensiero, gesto, parola… In queste immagini osserviamo alcuni ragazzini che stavano dando fuoco, a pezzi di legno rischiando che potesse accadere l'irreparabile se il fuoco stesso prendeva i rifiuti. Ragazzini ineducati, irrispettosi e sprezzanti del pericolo!!! E i genitori? Dove sono? È questo il futuro del nostro paese?Osservandoli ci siamo chiesti: ma i ragazzi maleducati sono nati così o lo sono diventati?La risposta è naturalmente che lo sono diventati ed ovviamente non per colpa loro, ma per la completa assenza e controllo da parte dei genitori… lungi da noi voler dare lezioni di vita o genitorialità, ma qui davvero si scherza con il fuoco!!!#TrasparenzaPerMelito #AlcuniMelitesiNonSiArrendono

Geplaatst door Trasparenza per Melito op Zaterdag 1 februari 2020