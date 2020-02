By Giovanna Iazzetta

Meteo Napoli e provincia: da domani piogge e temperature in calo

NAPOLI – Nella giornata di domani, infatti, sia per quanto riguarda le prime ore della mattina che nel tardo pomeriggio, sul capoluogo campano farà capolino la pioggia, precipitazione di lieve intensità e di breve durata; le temperature, invece, come detto sono in leggera diminuzione, con una massima di 13 gradi e una minima di 10 gradi, ad ogni modo al di sopra delle medie stagionali.

Già a partire dalla giornata di oggi, infatti, sull’Italia farà capolino una perturbazione che porterà fresche correnti di Maestrale; sugli Appennini centrali e meridionali, non al di sotto comunque dei 1200-1400 metri, farà capolino nuovamente la neve. Questa perturbazione è però destinata a durare poco, dal momento che già a partire dal weekend, e almeno fino al Martedì Grasso, il 25 febbraio, su gran parte del nostro paese arriverà un anticiclone e farà esplodere nuovamente la primavera, con temperature massime molto vicine ai 20 gradi e giornate soleggiate. Un inverno che, dunque, è arrivato soltanto sulla carta: le temperature, infatti, sono al di sopra delle medie stagionali di circa 10 gradi.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK