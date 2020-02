Meteo Napoli e provincia, domani tornano piogge e temporali

NAPOLI – Per domani un fronte instabile scende di latitudine, scorrendo lungo il bordo orientale dell’alta pressione ancora presente sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali di passaggio da Nord a Sud sulla campania nella prima parte della giornata, in locale estensione entro il pomeriggio anche a Calabria, specie tirrenica e settori appenninici. Migliora in serata con ampi rasserenamenti da Nord. Nubi in parziale aumento anche sulla Sicilia con al più qualche fenomeno sulla dorsale appenninica settentrionale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

