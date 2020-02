Meteo Napoli, fino a mercoledì temperature invernali poi un anticipo di primavera

By Giovanna Iazzetta

NAPOLI – L’atmosfera in questi giorni è un po’ indecisa, da un alto ci mostra un tipo di meteo molto incerto e dall’altro decisamente più stabile e soleggiato. La ragione va ricercata nel continuo braccio di ferro tra le correnti più umide ed instabili atlantiche e la presenza di un’ostinata alta pressione che da settimane riesce a tenere lontano dall’Italia il tanto atteso inverno.

E per l’immediato futuro non ci sono segnali confortanti, anzi, la domenica, su alcune zone del Paese, sarà contrassegnata da una pericolosa insidia e nel contempo proprio l’alta pressione cambierà faccia mostrandoci anche il suo volto più mite. Vediamo più nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni per l’ultimo step del fine settimana.

Infatti a partire da domani infiltrazioni umide raggiungono le nostre regioni determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi soprattutto sui versanti tirrenici ma senza fenomeni degni di nota, al più qualche pioviggine. Più sole invece su coste ioniche e bassa Sicilia. Temperature in lieve rialzo, venti in prevalenza deboli da OSO con mari poco mossi. Fino a mercoledì avremo nubi e temperature a leggero ribasso da giovedì ritornerà il bel tempo e temperature al di sopra della norma.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK