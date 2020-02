By Giovanna Iazzetta

Il militare era qui in licenza

Militare di Codogno in isolamento a Napoli: test negativo per il Coronavirus

NAPOLI – Sospetto caso di Coronavirus al Cotugno. Si tratta di una militare della caserma di Codogno, di rientro a Napoli in licenza.

La donna, come rivela Il Mattino, è ricoverata nella stanza ad alto isolamento e pressione negativa del pronto soccorso del Cotugno. Il ricovero è avvenuto in giornata non appena la donna ha saputo che il tenete della sua caserma, suo collega di lavoro, è risultato positivo al virus Sars-Cov 2.

I sintomi con cui si è presentata al presidio ospedaliero sono: febbre e altri sintomi di compressione respiratoria. E’ stato effettuato un tampone faringeo e delle alte vie respiratorie e e nel laboratorio del polo infettivologico collinare è in corso il test di amplificaizone genica per verificare la presenza nel suo espettorato del coronavirus. Il responso è atteso prima della mezzanotte.

La notizia risale a pochi minuti fa, si sono avuti i risultati del test che risulta essere negativo.

